Etre à l'écoute d'un monde qui change

Cette semaine, Monseigneur Vuillemin, évêque auxiliaire de Metz, nous propose une méditation sur les textes proposés dans la liturgie de dimanche. Il évoque aussi la manière dont les communautés chrétiennes sont appelées à préparer l'été et l'accueil des vacanciers. Et nous concluons l'émission en parlant de l'année spéciale Laudato Si et de la manière dont elle va se déployer en Moselle et dans l'Eglise de France.