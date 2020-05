Faut-il encourager la construction de carrés musulmans dans les cimetières ?

Cette situation a été exacerbée par l’épidémie de coronavirus, car jusqu’ici, la majorité des musulmans préféraient se faire enterrer en terre de leurs ancêtres, en "terre musulmane". Or avec l’épidémie, les pays d’origine, que ce soit le Maroc, l’Algérie ou la Tunisie se sont fermés à tout accueil des cercueils, et il a fallu d’urgence trouver de la place dans les communes françaises.

Que les Français de confession musulmane puissent aujourd’hui être enterrés en France est certainement une bonne chose. C ’est là où se trouve leur famille désormais, et cela ne peut que renforcer le sentiment d’appartenance nationale. C’est aussi mettre fin à un trafic assez juteux pour des entreprises spécialisées dans ces convois funèbres, d’autant plus lucratif pour certains opérateurs privés que le nombre d’immigrés d’origine musulmane dans les pays d’Europe a particulièrement augmenté à partir des années 1980.

D’où l’intérêt de permettre ces regroupements de sépultures musulmanes dans les cimetières. Ceci dit, il ne faut pas se cacher ce que signifient ces « carrés » séparés du reste des tombes. L’enjeu est plus que symbolique. Lorsque l’on se promène dans les terres protestantes du Vaucluse, on tombe parfois sur une tombe isolée, au bout d’une maison, dans un champ. Ce sont les tombes des Vaudois, une Église de la réforme qui fut exterminée lors des guerres de religion, et cela rappelle qu’il fut un temps, en France, ou ces croyants-là étaient interdits de cimetière, après la révocation de l’Édit de Nantes, en 1685. Pendant longtemps ensuite, dans les cimetières paroissiaux, les non catholiques étaient mis dans des lieux délimités comme en dehors de la communauté des morts : des endroits réservés aux réprouvés, aux bébés morts sans baptême, aux juifs, aux protestants. Ce n’est qu’en 1904 que les cimetières paroissiaux sont devenus communaux, et que progressivement le mélange des différentes religions s’est fait avec les tombes.

Regrouper ensemble les musulmans est pour l’instant un moyen de leur permettre de se faire enterrer ici, certes. Mais il faut éviter de recréer des murs. Rien n’empêche un musulman de se faire enterrer selon son rite religieux, et orienté vers l’est, comme le demande le Coran, tout en restant au milieu des Français d’autres religions. Peut-être faut-il préférer au terme carré, qui fait clôture, celui de regroupement. Attention que, sous prétexte d’intégration, on ne provoque de nouvelles fractures.