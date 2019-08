Direction la Sologne ce matin dans l’actualité chrétienne à la découverte du festival Open Heaven. Il a démarré hier à Nouan Le Fuzelier. C’est la dernière pause spi avant la rentrée ! Organisé par la Communauté des Béatitudes, cet événement de 5 jours rassemble en pleine nature 300 jeunes entre 17 et 30 ans autour du thème ose être libre. Rappelons que la Communauté des Béatitudes est une communauté catholique présente dans vingt-six pays : Des sœurs, des frères, des prêtres et des laïcs, mariés ou célibataires, qui partagent une vie fraternelle, une vie de prière et de mission. Antoine Jaron est l’un des organisateurs du festival.