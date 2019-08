Feux de forêt : les pompiers peuvent compter sur l'aide des scouts

Alors qu'un incendie ravage depuis samedi l'île espagnole de Grande Canarie, que 900 hectares de végétation ont été détruits par les flammes dans l'Aude la semaine dernière, les actions de prévention et de sensibilisation aux feux de forêt restent plus que jamais essentielles. Dans les Bouches-du-Rhône, les pompiers peuvent compter sur l'aide des Scouts et Guides de France (SGDF). Depuis 40 ans, des jeunes sont mobilisés dans le cadre du projet Nature-Environnement. Explications d'Antoine Lorang, responsable national Nature-Environnement des Scouts et Guides de France.



750 scouts mobilisés

Ils ont entre 14 et 17 ans et consacrent deux semaines de leurs vacances à la protection de la forêt. Les Scouts et Guides de France du projet Nature-Environnement sont 750 au total à se relayer tout au long de l'été pour surveiller la région de Marseille, du Parc national des Calanques à la Côte Bleue, et prêter ainsi main forte aux marins-pompiers.

Dans le cadre du projet, garçons et filles participent à "des patrouilles de prévention, de sensibilisation et de surveillance ou à des temps de vigie sur des points hauts dans le massif pour détecter d'éventuelles fumées suspectes et entrer directement en contact avec les pompiers", comme l'explique Antoine Lorang.



depuis 1979, un lien de confiance avec les pompiers

Le projet Nature-Environnement existe depuis 40 ans. Depuis cet automne de 1979, où 15.000 enfants, jeunes et adultes se sont rassemblés à l’appel des SGDF, pour nettoyer, débroussailler et reboiser le massif des Calanques à Marseille.

En 40 ans, un lien de confiance s'est établi entre les pompiers et les jeunes. "Nous sommes partenaires associés à l'ordre préfectoral de défense de la forêt contre les incendies." Ce qui permet aux scouts et aux pompiers de suivre "une préparation commune sur les façons de donner l'alerte". Des pompiers satisfaits de pouvoir compter sur la jeunesse et des jeunes heureux de se sentir utiles.



Des jeunes qui agissent pour l'environnement

Le projet Nature-Environnement, c'est aussi pour les jeunes une manière de prendre soin de la "maison commune", de prendre part activement à la protection de la planète. "Ces camps permettent de faire prendre conscience aux jeunes qu'ils peuvent directement agir dans cette défense et en quoi c'est important à leur âge d'être conscients de cette maison commune et comment on peut la protéger."