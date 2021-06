Fille - transmissions et ruptures

La transmission de la foi ressemble ici à un exercercie stérile de rituels et de devoirs. Quand l'auteure Camille Laurens dépeint les moments de vie d'une fille, c'est plus que pertinent. On rit, on pleure. Mais cette fille (et pour sa soeur, ce n'est pas mieux !), ne peux pas s'appuyer sur cet héritage protestant pour grandir et pour s'affranchir du poids du père, du mari, de l'oncle, des tantes. Toutes les questions catéchétiques se trouvent là, en germe. Comment entrer dans des processus de transmission vivifiante aujourd'hui ? Ainsi est la question posée par la pasteure Angelika Krause en dialogue avec Paola Authiers.