Foi et homosexualité : l'association Devenir un en Christ

Paradoxalement, la manif pour tous, il y a 6 ans, a été vécue par les personnes proches de l'homosexualité, comme assez homophobe, et en même temps la reflexion sur l'homosexualité a beaucoup progressé, n'est plus devenue un sujet tabou... Aujourd'hui des ponts se tissent entre l'Eglise et les personnes touchées par l'homosexualité. Por en parler, le père Claude Charvet reçoit aujourd'hui Sébastien Ladreyt, responsable de l'association Devenir un en Christ sur Bordeaux.