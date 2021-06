Heike Sonnen, pasteure protestante

Stephan Junker

Professeur de chant, directeur de chœur, chantre à la Cathédrale de Liège, Stéphan Junker est avant tout époux et père de famille, passionné par la liturgie et par l'évangélisation. Dans cette émission, il met en avant son désir de faire connaître la vie de l'Eglise mais aussi la richesse culturelle et sociétale de la région Verviers-Ardennes qu'il connaît bien.