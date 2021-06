Henri Thimister, diacre permanent à Waimes

Originaire de Dison, il ne renie pas sa vie natale qui ne manque d’ailleurs pas de points communs avec Waimes, son pays d’adoption auquel il voue un attachement profond.

Ancien professeur de sciences au Collège Saint-Remacle de Stavelot, il vit une « retraite » dynamique en se passionnant pour son unité pastorale et ses cinq paroisses : Faymonville, Ondenval-Thirimont, Robertville-Ovifat, Sourbrodt et Waimes. Avec son épouse et leurs trois enfants, il vit sa mission en belle harmonie avec les nombreuses sociétés qui animent cette région.

L’unité pastorale peut se dire heureuse des nombreux groupes de prières, des pèlerinages qui s’y organisent, de la belle fréquentation des offices liturgiques et surtout de la fraternité qui unit les concitoyens. Le vivre ensemble n’est pas un vain mot dans cette région. L’histoire de Waimes est wallonne mais on y entretient des rapports plus qu’amicaux avec les très proches voisins de la Communauté Germanophone. De plus, la majorité des touristes que la région accueille sont soit germanophones, soit néérlandophones.

L’unité pastorale compte dans ses membres Marie-Paul Stevens qui a été gratifié récemment d’un miracle extraordinaire qui a permis, après un parcours de combattant auprès des analystes scientifiques, la canonisation de la désormais sainte : Elisabeth de la Trinité.

Henri Thimister est aussi un grand admirateur de Jean-Sébastien Bach qu’il écoute quotidiennement. Ses enfants ont appris la musique. Avec son épouse, il est membre de la chorale paroissiale.