« Il nous faut une loi sur la réconciliation globale »

Le P’tit dej oecuménique explore aujourd’hui l’actualité avec :



- le Pasteur Andréas Braun, de l'Eglise protestante unie à Talence

- le Père Serge Ricaud, délégué diocésain à l’oecuménisme pour l’Eglise catholique

- le Père orthodoxe Philippe Dautais directeur du centre Sainte Croix et délégué à l'oecuménisme pour la région sud ouest



Au sommaire :



La loi sur la sécurité globale qui a donné lieu à des manifestations et parallèlement une affaire de violences policières

La covid 19 avec ses restrictions. Le combat et la mobilisation des évêques



Le mal être des prêtres diocésains (burn out dépression) : une enquête de la Conférence des évêques de France