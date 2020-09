« C’est dans le calme et la confiance que sera notre force » Esaïe 30.15. C’est la devise de Jean-Luc Toute l’action de Jean Luc s'inspire de ce verset de la Bible. A l’écoute non seulement des paroissiens, Jean Luc a ouvert les portes du temple aux rochefortais de toutes origines et de toute condition sociale.

En tant que nouveau président, Jean Luc sera à l’écoute des pasteurs,des conseillers présbytéraux et des paroissiens de la région Ouest et poursuivra sa mission "d’influencer la diffusion de l’Evangile".

Au revoir Jean-Luc.