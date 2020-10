Le p. Fabrice Chatelain est prêtre du diocèse d'Aix en Provence, et dans ses parosises, il parle souvent de la question du Salut. Il a commencé par partager ses pensées sur ce sujet dans un bog, avant de passer à l'écriture d'un livre au titre évocateur : "On ira tous au paradis". Un catéchisme renouvellé, au ton frais et dynamique