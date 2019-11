IREP, nouveau chanoine et lancement de l'année jubilaire

Dans Parole d'évêques, Mgr Jean-Christophe Lagleize, évêque de Metz, revient sur l'installation d'un chanoine à la cathédrale, sur la rencontre de l'IREP au Mont Saint-Odile autour de l'Europe et des migrations et sur les prochaines festivités d'ouverture de l'année jubilaire, avec le lancement du livre sur la cathédrale et la célébration liturgique du 8 décembre prochain.