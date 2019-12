Jean Climaque - 60 (RCF Loiret)

Tous les jeudis deux épisodes à 19h30

Chaque semaine le père Patrice Gourrier vous fait découvrir une sagesse bimillénaire à travers ceux que l'on appelle les pères du désert. Cette mission est proposée par l’association Talitha Koum et animée par Jérôme Desbouchage infirmier et le père Patrice Gourrier, prêtre et psychologue clinicien. Pour tout renseignement : https://www.poitiers-meditation.fr/