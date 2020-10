Journal local du vendredi 30 octobre

⚠️ ✅ ERRATUM : Les messes de la Toussaint, samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre, AINSI QUE CELLES DU LUNDI 2 NOVEMBRE sont maintenues. Les visites au cimetière sont elles aussi autorisées, pour aller honorer nos morts. Le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 paru au Journal Officiel du 30 octobre 2020 précise en effet, en ses articles 47 et 56, que les dispositions relatives au culte n’entrent en vigueur que le 3 novembre 2020 (et pas le 2 comme initialement annoncé par les autorités).