Journal Vitamine C du 16 avril 2021

agenda

« Une Église qui console et qui libère ? » Formation de la Pastorale de la Santé le 4 mai 2021, avec P Francois Buet, prêtre et médecin en soins palliatifs. inscription par mel pastoralesante@belley-ars.fr.

Pélerinage pour les pères en deuil de leur enfant les 29 et 30 mai en Auvergne : marche, prière et amitié ; info auprès de B Cossic 06 85 43 85 38