Journal Vitamine C du 20 septembre 2019

la paroisse de chatillon sur chalaronne propose 3 cycles de formation en cette rentrée 2019:

Le père Dominique Blot animera une série 10 réunions pour découvrir la spiritualité de St François de Sales, contemporain et ami de St Vincent de Paul; 400 ans nous sépare de la parution de l’oeuvre de saint François de Sales, « Introduction à la vie dévote »,que st vincent de paul conseillait de lire.

1° rencontre : le mardi 24 septembre 2019 à 20h30 A la Salle St André, rue Alphonse Baudin à chatillon sur chalaronne

autre formation à Chatillon “L'Atelier des saints ordinaires”. Elle veut permettre aux fidèles de s'entraider pour progresser dans leur vie chrétienne. une réunion de présentation aura lieu le vendredi 4 octobre 2019 - 20h Renseignements au 06 23 48 61 87

enfin 3ième proposition de cette paroisse, une journée Evangile et peinture le Samedi 12 octobre Avec Bernadette LOPEZ, artiste-peintre et Marie-Dominique MINASSIAN, créatrices du site internet évangile et peinture, Renseignements : Sr Janine au 07 69 72 90 10

Les croyants ne sont pas exempts de la question du mal ou de la souffrance. Le Père Antoine Desarbres curé du groupement paroissial Ceyzériat Montagnat Tossiat propose de réfléchir sur cette interrogation lors de rencontre le mardi soir tous les 15 jours prochaines rencontres le 24 septembre à la cure de Ceyzériat,

une école de prière, pour établir un dialogue régulier avec le Seigneur, 6 soirées de 20h15 à 21h15 à la cure de Ceyzériat;

pour ces 2 formations renseignement auprès de la paroisse