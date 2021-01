Journal Vitamine C du 29 janvier 2021

A l'initiative du pape Jean-Paul II en 1997, la Journée de la vie consacrée a lieu chaque année le 2 février. Cette célébration est en lien avec la Fête de la présentation du Seigneur au temple. Le diocèse de belley-ars compte actuellement 17 instituts différents, dont 2 monastères de clôture, la chartreuse de porte et le carmel d’ars. 4 communautés nouvelles sont aussi recensées. il existe aussi des formes individuelles de vie consacrée, par exemple l’ordre des vierges consacrées ou des veuves consacrées.

Soeur Victoire et soeur Marie Elisabeth sont religieuses contemplatives de la congrégation les Servantes de l'Eucharistie, fondée en Haïti. Elles sont arrivées dans le diocèse il y a 10 ans à la demande de Mgr Bagnard. Après plusieurs années au sanctuaire de Cuet, elles sont aujourd'hui au service de la maison jean Marie Vianney et de l'évêché à Bourg.

Parmi les congrégations, celle des soeurs de St Joseph a marqué plusieurs générations d’élèves puisque les religieuses géraient des établissements scolaires. 9 écoles primaires 4 collèges et 2 lycées portent encore le nom de St Joseph, même si la gestion a été confiée à des laïcs.

Le 8 décembre 2020, à l’occasion du 150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph patron de l’Église universelle, le Pape François a publié la Lettre apostolique “Patris Corde” (Avec un coeur de père) et ouvert une « année saint Joseph » qui s’achèvera le 8 décembre 2021. Le Saint-Père désire faire grandir l’amour pour ce « grand saint » afin que chacun soit poussé « à implorer son intercession et imiter ses vertus et son élan », mais surtout pour obtenir « la grâce des grâces : la conversion » Pour accompagner cette année spéciale, la Pénitencerie apostolique a promulgué un décret expliquant les oeuvres particulières qui permettront d’obtenir l’indulgence plénière : par exemple méditer « pendant au moins trente minutes sur la prière du Notre Père » ou participer « à une retraite spirituelle d’au moins un jour comprenant une méditation sur saint Joseph ».on pourra aussi accomplir « une oeuvre de miséricorde corporelle ou spirituelle »