Journal Vitamine C du vendredi 29 mai 2020

Reprise des messes avec Mgr Roland, du culte protestant avec Evelyne Marcel, fête de Pentecôte avec Fraternité Pentecôte, les camps de l'été





Les camps d’été se préparent au Mouvement rural de jeunesse chrétienne. les responsables attendent les décisions gouvernementales concernant les accueils collectifs de mineurs et adapteront les séjours prévus en fonctions des directives. 4 camps s’organisent,

Pour les 12-14 ans un camp Sâ'ohne Lanta du 18 au 31 juillet en Saône-et-Loire

Pour les 14-16 ans un camp Rêveries du 18 au 31 juillet lieu encore définir

Pour les 16-18 ans un camp A la découverte du territoire en co-animation avec les jeunes de Rhône-Loire du 4 au 7 août dans le Forez

Pour les +18 un camp pour personnes en situation de handicap du 27 au 30 août dans l'Ain

le prix de séjours se situe enter 470 et 500 auros

pour tout renseignement un mel ain.mrjc@gmail.com



L’ACE a programmé deux séjours, pour les 6-8 ans du 5 au 10 juillet et pour les 9-12 ans.du 12 au 18 juillet, sous réserve d’adaptation en fonction du calendrier scolaire renseignement auprès de Vinciane Basset-Bougain au : 07 82 12 10 19



un camp VTT organisé conjointement par la PaJe et la paroisse d’Oyonnax du 8 au 12 juillet pour les jeunes collégiens et lycéens. Il partira de Saint-Claude et traversera le diocèse jusqu’à la Vierge du Mas-Rillier, à Miribel. C’est une aventure humaine et spirituelle ouverte à tous les jeunes du diocèse.

l’Ecole de prière du diocèse 6e édition aura lieu au centre du Ruisseau, à Matafelon-Grange. du 16 au 22 aout. Elle accueille jusqu’à 80 enfants et jeunes de 7 à 17 ans, répartis en équipes par âges pour une semaine de vacances où l’on apprend aussi à prier ! Les familles sont accueillies pour la Messe et le déjeuner au début et à la fin de la semaine.

renseignement auprès de la pastorale des jeunes



l’aumonerie scolaire du haut bugey avec les groupements paroissiaux de Montréal la cluse et ambérieu en bugey a prévu deux séjour à Matour en saône et loire

Camps des 6iem et 5iem : du 09 au? 16 juillet

Camps des 4iem et 3iem: du 16 juillet au 24 juillet

renseignement auprès de Marie-Do PERROUD 06 74 84 18 61