Journée d'échanges Eglise verte à Castres Gironde

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le verset de l'Evangile de Matthieu est repris dans la paroisse Notre dame des Anges à Bordeaux. Chaque 3ème jeudi du mois, elle met en place une soirée "dépose ton fardeau".



L’Eglise verte est le nom d’un label attribué aux communautés chrétiennes engagées dans une démarche écologique. Une journée d'information et de motivation est proposée samedi 24 octobre à Castres Gironde. On en parle avec Grégoire Darragon, l’invité de vitamine C. ll est membre de l’observatoire laudato si en gironde.