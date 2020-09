Journée des Migrants 27 septembre

Dans cette émission présentée en lien avec la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, ce 27 septembre, Alfred Malanda reçoit Anne Dupont du Service des Solidarités du Brabant Wallon. Elle commente la lettre du Pape sortie à l’occasion : « Contraints de fuir comme Jésus-Christ. Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les déplacés internes ». Elle évoque quelques expériences par lesquelles son service se sent rejoint par les convictions du Pape. Anne Catherine de Nève, de la Plateforme citoyenne de Soutien aux réfugiés, deuxième invité de l’émission, livre un excellent témoignage d’accueil des migrants, à Bruxelles. Une expérience qui s’est déjà nourrie d’un accueil de près de 600 personnes dans sa famille.