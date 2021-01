La journée mondiale de la vie consacrée aura lieu mardi 2 février, l'occasion de remercier religieuses et religieux, prêtres, pour leur engagement et leur témoignage à la suite du Christ. Nous entendrons le témoignage de l'une d'elle Soeur Michelle, soeur de Saint Joseph. Elle a fêté l'an dernier 52 ans de vie religieuse.



Nous allons parler de bio éthique et de l'engagement des chrétiens à ce sujet. La révision de la loi bio éthique se poursuit au Sénat à partir de mardi prochain. Les opposants aux changements proposés comme l'allongement de l'IVG à 14 semaines, manifestent ce we dans les rues notamment à Bordeaux.