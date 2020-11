La 4ème journée mondiale des pauvres qui sera vécue le dimanche 15 novembre a été lancée par le pape François à l’issue du jubilé de la miséricorde. Cette journée invite à regarder autrement les pauvres. Pour en parler, Elisabeth Dehorter a rencontré un couple bénévole à la conférence saint-Vincent de Paul et un bénéficiaire de Rixensart. Catherine Moens les a rejoint pour apporter un éclairage spirituel sur cette journée.

Pour en savoir plus sur les Conférences Saint-Vincent de Paul, voir ici

Pour en savoir plus sur le service des solidarités, voir ici