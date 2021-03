L'abbaye du Val Dieu

Michel Gilsoul et la petite communauté du Val Dieu ne se limitent pas à entretenir les murs et les jardins de ce superbe sanctuaire posé sur les rives de la Berwinne à quelques kilomètres d'Aubel. Ils vivent au rythme de la liturgie et maintiennent dans ce lieu une présence priante qui peut profondément toucher les nombreux visiteurs, promeneurs, touristes ou pèlerins qui mettent leurs pas dans ceux des générations de Cisterciens qui ont foulé ces lieux bénis.