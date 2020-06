Le 26 juin, c'est la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. A cette occasion, l'ACAT (Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture), organise la "Nuit des Veilleurs" à La Rochelle et Royan. Jean Allais, correspondant départemental de l'ACAT et André Desbois, du groupe de l'ACAT La Rochelle sont venus parler de l'histoire, des actions de l'ACAT et de cette nuit de prières.