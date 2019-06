Nous avons reçu Madame Martine Bouchery, membre du conseil d’administration de l’association Rencontre-Entraide pour nous éclairer sur les origines, buts et moyens de cette association diaconale de l’Église Protestante Réformée de Touraine. Assistance et bienfaisance sont les mots clé qui résument le mieux les buts de cette association.

La diaconie a toujours existé au sein de l’Église Réformée, mais c’est en 1967 qu’elle s’est constituée en association loi 1901à l’occasion de la gestion de chambres d’étudiants à la Bazoche, les anciens locaux paroissiaux.

Outre l’aide aux membres de la paroisse sous forme de dons d’objets ou dons et prêts d’argent, l’association soutient des mouvements de jeunes : financement de week-ends, participation au grand Kiff – un rassemblement de 1600 jeunes en 2020 – coup de pouce pour le paiement du BAFA, colis à des étudiants en difficulté financière… L’association s’occupe aussi des anciens de la paroisse en leur rendant visite, entre autre sous forme de culte de maison, en leur envoyant un cadeau à Noël et en organisant un goûter annuel avec animation. Elle participe aussi à la collecte de fleurs pour les personnes en maison de retraite. Elle assure l’accueil à la permanence des migrants venus rencontrer les responsables de la Cimade, elle soutient des associations comme Chrétiens Migrants, Emmaüs 100 pour 1, la Halte de jour et la Nuitée, ces deux dernières venant en aide aux personnes à la rue. Elle participe à la préparation des repas de La Table de Jeanne-Marie.

Pour atteindre ces objectifs, l’association reçoit des dons et collecte des objets de première nécessité. Elle organise Le Marché de l’Avent où sont proposés quantité d’articles produits ou donnés par des membres de l’association et des amis : gourmandises, artisanat, livres, brocante etc. Le prochain marché aura lieu le 30 novembre et le 1er décembre dans les locaux paroissiaux rue Ledouble.