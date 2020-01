L'Ecclésiaste - 1ère partie

Le Livre de L'Eccélesiaste est l'un des livres de Sagesse figurant dans l'Ancien Testament. Un livre dérangeant, surprenant, source d'intenses réflexions et d'interrogations, qui a marqué de nombreux philosophes et inspiré le courant artistique des Vanités. Dans cette première émission consacrée à l'Ecclésiaste, Emmanuèle Kalff interroge la notion biblique de Sagesse, présente l'auteur de ce Livre, son contexte et la manière dont il a été reçu.

La musique diffusée est extraite de l'album Prière (Yom, Baptiste-Florian Marie-Ouvrard).