L'Eglise de Norvège

Nous recevons aujourd’hui Marie-Louise Rören qui a passé plus de cinquante ans en Norvège, pour nous parler de l’Église de Norvège également appelée Eglise Evangélique Luthérienne de Norvège.



Avant sa christianisation progressive à partir du IXème siècle sous l’ère Viking par des moines anglais et allemands, les dieux ancestraux tels que Odin, Thor et Frey et les trolls étaient vénérés par le peuple.A partir du XI ème siécle, ’Eglise se structure. Le roi Christian III roi du Danemark et de la Norvège adopte la Réforme en 1537. Le roi est le chef suprême de l’Église. A l’issue du Congrès de Vienne (1814-1815) la Norvège passe sous l’union avec la Suède et se dote d’une constitution le 17 mai 1814, fortement inspirée par la révolution française et dont l’un des principes est d’instituer la Norvège comme une monarchie héréditaire de confession évangélique luthérienne. Au 19ème siècle, quantité d’églises protestantes dites libres, non rattachées au luthéranisme d’État, s’établirent : méthodistes, pentecôtistes, baptistes, etc. En 1905 la Norvège devint un pays indépendant, l’Église reste une Église d’État, mais sous la couronne norvégienne et cela jusqu’en 2012. Depuis l’État la subventionne au même titre que toute organisation confessionnelle ou philosophique. Aujourd’hui Les Norvégiens, est un des peuples parmi les plus sécularisés du monde