On fait le tour du Diocèse d'Angers pour prendre des nouvelles des paroisses, on vous propose des conseils de lecture avec les Librairies Byblos de Saumur et Angers (qui sont actuellement fermées) et un temps spirituel en direct du sanctuaire de Notre Dame de Béhuard.

L'Eglise se déconfine c'est du lundi au vendredi à 11H30 sur Rcf Anjou.