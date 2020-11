L'élection américaine, le Pape et les couples gay, la Covid, le terrorisme...

le Ptit dej explore des sujets d'actualité avec :

le Pasteur Andréas Braun, de l'Eglise protestante unie à Talence

le Père Serge Ricaud, délégué diocésain à l’oecuménisme pour l’Eglise

catholique

le Père orthodoxe Philippe Dautais directeur du centre Sainte Croix et délégué à l'oecuménisme pour la région sud ouest



Au sommaire :

Les agressions terroristes : Samuel Paty, ND à Nice, à Vienne en Autriche..

et les armes que nous pouvons utiliser pour les combattre



Coronavirus : un deuxième confinement : comment les cultes vont ils y survivre ?



Elections aux USA : les réactions



Le Pape François favorable aux unions civiles pour les couples gay