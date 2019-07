L'été, l'occasion de vivre la méthode scoute pour les jeunes

"La grande réussite du scoutisme, c’est cette alliance entre une méthode éducative du scoutisme qui a fait ses preuves, et puis le fait d’avoir des objectifs pédagogiques qui sont ancrés dans les réalités éducatives du moment. Tous les jeunes de tous les âges partent en équipe camper dans la nature, relever des projets, s’engager. Plus on s’avance, plus on s’engage dans la société" explique François Mandil, délégué général des Scouts et Guides de France.

Le maître mot des camps scouts c’est l’aventure. Une aventure qui rayonne tout au long de l’année chez les jeunes. "Un camp permet de faire vivre entièrement la méthode scoute. Quel que soit leur âge, les enfants vivent des moments exceptionnels qu’ils ne peuvent pas vivre ni en famille, ni à l’école. C’est ça la magie du scoutisme. Les jeunes vont acquérir de l’autonomie, de la confiance en soi, qui vont les faire grandir" ajoute-t-il.

Chez les Scouts et guides de France, il y a également une dimension spirituelle. Elle est vécue de manière différente selon les patrouilles, et les âges. "Le scoutisme a toujours été une spiritualité très incarnée. Elle est d’inspiration jésuite. LE soir, à la veillée, on refait la lecture de la journée. Il y a une vraie force spirituelle du scoutisme. Les Scouts et guides de France sont d’inspiration missionnaire. On est ouvert à tous. Et on est un mouvement qui est un premier espace de rencontre avec l’Evangile" conclut François Mandil.