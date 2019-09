L'exposition "femmes et protestantisme"

On sait que, chez les protestants, les pasteurs peuvent se marier, et depuis une cinquantaine d'années certains pasteurs sont des femmes. Quelle est la place des femmes dans le protestantisme, et la pensée protestante à ce sujet ? Une exposition présentant quelques figures de femmes protestantes permettra de le découvrir au temple du Hâ, du 21 au 28 septembre prochain. Rencontre avec Daniel Galy, un des organisateurs de cette exposition.