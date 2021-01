L’humble service des anges

Le professeur Karl Barth a consacré plus de 100 pages aux anges, dans son immense oeuvre théologique. Dans la suite de Noël et des anges qui accompagnent les récits des Evangiles, nous en découvrirons quelques aspects.

On retrouve le Pasteur Eric de Bonnechose, suivi d'une discussion avec le

Pasteur Samuel Duval, le Père orthodoxe Jean Claude Gurnade et le Père jésuite Claude Charvet.