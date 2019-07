L'Inde à l'honneur au sanctuaire de Lalouvesc

"Lalouvesc se trouve dans le triangle Saint Etienne, Le Puy et Valence. Ce sanctuaire a vu venir un jour Saint François Régis, du Puy, pour venir célébrer Noël en plein hiver. Beaucoup de gens l’attendaient. Il est tombé malade et en huit jours il est mort. Depuis ce jour, il attire beaucoup de gens. Les petits surtout. Ceux qui souffrent, ceux qui sont au chômage, ceux qui ont besoin d’une aide spirituelle. Nous sommes là pour accueillir tous ces gens" explique le père Pierre Iratzoquy, jésuite et recteur du sanctuaire de Lalouvesc.

Chaque année, des expositions sont organisées au sanctuaire, sur un thème de rencontre. "Après avoir fait des sessions sur Teilhard de Chardin, ou la spiritualité de St Ignace, nous faisons quelque chose de très important sur l’Inde. Pour les jésuites, l’Inde est très importante depuis que Saint François Xavier est arrivé à Goa. Il y a plus de 2.000 jésuites en Inde. Des Indiens sont devenus jésuites, y compris des intouchables. L’un d’eux nous vient de là-bas pour ces conférences" conclut-il.