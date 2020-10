Casser les stéréotypes par la connaissance, c'est le crédo de l'Institut culturel du Judaïsme de Lyon, qui espère accueillir pour sa première année d'ouverture un public de scolaires et d'étudiants.

Le cadre et le parcours mis en place, tout est fait pour que la découverte de la religion et des traditions juives soit accessible à tous, de manière didactique et ludique.