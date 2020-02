La 2ème édition du pélé jeunes à Verdelais se prépare

La deuxième édition du Pélé Verdelais se prépare. C'est un événement majeur proposé par la pastorale des jeunes du diocèse de Bordeaux, qui s'adresse aux étudiants et aux jeunes pro et qui se tient le we des Rameaux, 4 et 5 avril dans le sanctuaire marial de la Gironde, à Notre Dame de Verdelais. On en parle avec Soline Boissarie et Benjamin Neveu, de l'équipe d'organisation.



Découvrir les plantes de la Bible, leurs vertus, leur symbolique, c'est ce qui est proposé à travers une exposition intitulée "plantes, bibles, découverte", à la bibliothèque diocésaine de Bordeaux, maison Saint Louis Beaulieu.