La banque alimentaire en période de crise sanitaire

Le Père Claude Charvet reçoit aujourd'hui Gilles Dupuy, président de la Banque alimentaire de Bordeaux Gironde, pour évoquer l'immense solidarité et les besoins grandissants de l'association caritative. On les retrouve, suivi d'une discussion avec le Père Eric de Bonnechose, le Père orthodoxe Jean Claude Gurnade et le Pasteur Samuel Duval.