La bénédiction des cartables, une tradition dans les paroisses françaises

La bénédiction des cartables est devenue une tradition dans de très nombreuses paroisses en France

L’Eglise catholique prévoit une prière particulière pour ce rituel : "Seigneur répands ta bénédiction sur ces cartables et fais que tous ceux qui s’en serviront avec amour et courage, reçoivent de Toi l’intelligence et la force de travailler pour Ta gloire."

Plus que les cartables, ce sont les enfants qui reçoivent une bénédiction

Pour ce dimanche de rentrée, certains prêtres proposent aux enfants de participer à la liturgie. Au début de la messe les petits écoliers entrent dans l’église en procession avec leur cartable sur le dos. A plusieurs reprises pendant la célébration ils sont invités à prier pour leurs amis, leurs parents et leurs professeurs. D'après les parents qui les accompagnent, pour cette messe qui leur est consacrée : "les enfants prennent ce moment très au sérieux, ils sont assez sages et recueillis…"

La bénédiction des cartables, une invitation à participer au catéchisme toute l'année

C’est une manière de faire entrer à l’église des enfants qui n’y vont peut-être jamais. Pour les prêtres qui organisent la bénédiction des cartables chaque année, cela permet de faire comprendre aux enfants qu’ils sont, eux aussi, le peuple de Dieu… et que Dieu les accompagne partout, pas seulement à la messe mais aussi à l’école. Ainsi, les enfants sont invités à témoigner de ce qu’ils vivent le dimanche. Ils sont peut-être de futurs évangélisateurs.