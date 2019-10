La Cathédrale Notre Dame de Bayeux se revêt d'or !



Après le réhaussement du choeur, la restauration de son accès, et le nouvel emmarchement, C'est l'autel, en pierre de Caen, qui vient d'être livré.



L'entreprise Lefèvre spécialisée dans la taille de pierre, est en charge du chantier et de la création de cet autel qui pèse plus de quatre tonnes et qui va être partiellement recouvert d'or. Il sera consacré en la Fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre prochain par l'évêque du diocèse, Monseigneur Jean Claude Boulanger. La dernière consécration d'autel dans la cathédrale de Bayeux a eu lieu en 1771.



Gilles Gaillard, chef de chantier de l'entreprise Lefèvre nous invite à découvrir la restauration à l'intérieur de la Cathédrale.