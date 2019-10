La Communauté de Vie Chrétienne (CVX)

Avec Sylvie Lafleur, membre de la communauté cvx, le père Claude Charvet parle aujourd'hui de la communauté vie chrétienne : Une communauté qui vit de la spiritualité ignatienne : des petites communautés locales de 8-9 membres (hommes-femmes, mariés, célibataires...) se réunissant toutes les trois semaines avec un accompagnateur ignatien... On prie, on relit sa vie, on partage, on discerne ses décisions, on s'aide à les mettre en oeuvre... En même temps c'est une communauté régionale, nationale, mondiale avec des orientations très précises...