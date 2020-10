Quelle belle suite pour une prédication que d’ouvrir un temps de réflexion approfondie à

celui/celle qui l’a écoutée et s’en est nourri/e. C’est ce qui s’est passé pour E.G., que ns

accueillons aujourd’hui, et qui est lui même prédicateur laïc de l’église protestante

réformée de Touraine. Il y a quelques mois , une prédication l’a particulièrement interpellé

sur la confession des péchés et il nous propose dans cet entretien quelques réflexions

sur le péché, à partir du rappel de textes bibliques et en s’appuyant notamment sur le

théologien Paul Tillich. LES péchés ou LE péché ? Quel rapport entre le péché et la

loi ?…