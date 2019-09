La conversion écologique a commencé dans l'Eglise

Avec le label Eglise Verte, la conversion écologique est bien engagée dans l'église

Le label Eglise Verte est un outil à destination des paroisses mais aussi des mouvements ou des monastères qui veulent prendre soin de ce que le pape appelle "la maison commune". C’est une démarche qui engage les communautés concrètement avec par exemple la conception d’un jardin paroissial en permaculture, l’installation d’un chauffage grâce à la chaleur des ordinateurs du presbytère ou l’utilisation de fleurs de saison et de proximité pour la liturgie.



Un label qui encourage les chrétiens de toutes les confessions

Le label Eglise Verte aide les chrétiens à prendre conscience de leur impact sur la nature avec un encouragement financier grâce aux partenaires de toutes les confessions chrétiennes. Aujourd’hui il existe 312 communautés Eglise Verte en France. Elles sont répertoriées selon le degré d’engagement dans un esprit bucolique, champêtre et pastoral : Graine de Sénevé pour les plus petits projets, puis il y a Lis des champs, Cep de vigne, Figuier et Cèdre du Liban quand il s’agit d’engagements ambitieux pour la planète.



L’engagement pour la maison commune contient une dimension spirituelle

Elena Lasida, en charge des questions d’écologies pour l’Eglise catholique en France dit "qu’on ne peut pas séparer les enjeux écologiques de la vie spirituelle car ils ouvrent à plus grand que nous." Et puis, vous avez peut-être lu quelque part "Tu aimeras ton prochain comme toi-même…" Mais aime-t-on suffisamment notre prochain pour lui laisser une planète propre ?