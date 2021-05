La Foi chrétienne comme option: Donner avenir au Christianisme

Hans JOAS, sociologue allemand, qui enseigne aussi à Chicago a rédigé ce livre que Jean-Marie Richard présente à Philippe BRUS." Qui continue à croire manque de probité intellectuelle", lui avait opposé un contradicteur. Hans Joas, analyste chevronné et chrétien choisi, qui a opté pour cette affirmation de la foi s'attache ici à présenter le bien fondé actuel de cette démarche croyante et confessante. Bien entendu, il ne néglige aucunement le choix de certains contemporains dont la vie sociale et éthique ne fait aucun recours à une dimension religieuse, Mais l'auteur démontre avec clarté que cette affirmation de dispartion programmée des religions est un postulat largement contesté dans les faits. Nous ne sommes plus en période de très large achésion religieuse en notre vieille Europe, mais regradons mieux et surtout, regardons plus loin. Allons recevoir ses analyses. Au terme du livre, Hans Joas accepte de s'attarder un moment sur le Devenir du Christianisme et sur des voies qui pourraient lui donner vitalité .