La fraternité concrète entre juifs et catholiques

Pour renforcer les liens entre les communautés juive et catholique, l’archevêque de Bordeaux, Mgr James, a signé mercredi 26 mai la déclaration pour la lutte contre l’anti sémitisme et l’anti judaisme. On en parle avec Moïse Taieb, Rabbin de Bordeaux. Il est l'invité de Vitamine C.



La fête de Pentecôte, célébrée le we dernier, a permis à 120 adultes catholiques en Gironde de recevoir le sacrement de la Confirmation. Nous entendrons leur témoignage.