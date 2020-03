La JMP 2020 fait découvrir le Zimbabwe

Le Zimbabwe, pays au sud du continent africain, a une longue histoire. Malaikha Schaake y a travaillé dans la coopération pendant 6 années en tant qu'enseignante. Couture et élaboration de patrons étaient sa spécialité. Elle s'est investie dans un lycée agricole qui enseigne bon nombre de matières pratiques ; garçons et filles sont solicités à choisir des options qui ne sont pas forcément traditionnelles (couture pour les garçons et bâtiment pour les filles). Malaikha nous fait découvrir la géographie et l'histoire de ce pays. Elle évoque les conditions de ce pays en nous faisant découvrir des dictons et des expressions de la vie courante. Quand un chat dort dans la cheminée, ce n'est pas bon signe.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site de la Journée Mondiale de Prière des Femmes https://journeemondialedepriere.fr/