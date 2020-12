La joie se partage

Corinne s'y connaît en joie!!!

Un parcours impréssionnant: école nationale des deaux-arts, maîtrise de psychologie, double cursus en philosophie et en théologie ...21 ans de ministère pastoral, dont les derniers à Lyon où, parallélement à son ministère d’aumônerie hospitalière, elle a poursuivi "de belles expériences de camps et de cultes auprès de la jeunesse et avec la radio R.C.F. nous dit Corinne avec enthousiasme.

Partager la joie, travailler en équipe, aller vers les jeunes, ce sont les priorité de cette jeune pasteure souriante et joyeuse.