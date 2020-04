Vincent Jordy

Vincent Jordy, né le 20 janvier 1961 à Perpignan (Pyrénées-Orientales), est un évêque catholique français, archevêque de Tours depuis le 4 novembre 2019.Nommé évêque titulaire (ou in partibus) d'Idassa et évêque auxiliaire de Strasbourg par le pape Benoît XVI le 19 septembre 2008, il reçoit l'ordination épiscopale des mains de Mgr Jean-Pierre Grallet archevêque de Strasbourg, assisté de Mgr Christian Kratz, évêque auxiliaire de Strasbourg, et de Mgr Pierre Raffin, évêque de Metz le 11 novembre 2008.Le 22 juillet 2011, il est nommé évêque de Saint-Claude (Jura) par le pape Benoît XVI. Il est installé dans sa cathédrale à Saint-Claude le 16 octobre 2011 après avoir pris canoniquement possession du diocèse le 13 octobre 2011 en présence des prêtres du collège des consulteurs.Au sein de la Conférence des évêques de France, il est élu en 2011 président du Conseil pour l'unité des chrétiens et les relations avec le judaïsme. Le 30 décembre 2011, il est nommé chevalier de la Légion d'honneur sur le contingent du Premier ministre François Fillon.Le pape François l'a nommé le 4 novembre 2019 archevêque de Tours.Ila été installé en la Cathédrale Saint-Gatien de Tours le dimanche 5 janvier 2020.