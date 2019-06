La messe des grands voiliers, pendant la fête du fleuve

Le temps très estival du week end a profité à la fête du fleuve à Bordeaux, qui a clôturé ses portes ce dimanche soir 23 juin. Déjà à midi, les organisateurs se félicitaient d'une 11ème édition réussie. Elle mêlait cette année les propositions habituelles à l'ouverture de la saison culturelle Liberté de Bordeaux.

Quelques chiffres : les visites de bateaux ont affiché un taux de remplissage de 100% : plus de 9000 visiteurs pour les deux navires écoles, le Sedov et le Kruzenshtern, sans compter les concerts gratuits qui ont rassemblé le soir des milliers de personnes : 8000 pour Arthur H et l'orchestre d'harmonie de Bordeaux, 6000 pour le Carmina Burana de l'ONBA, 18 000 pour Jérémie Frérot et Zazie.

25 000 personnes pour le feu d'artifice de jeudi, 80 000 samedi.

Un des temps forts pour l'Eglise catholique a été la messe des grands voiliers qui se tenait sur les quais, à l'initiative de la paroisse Saint Louis, présidée par l'évêque auxiliaire Monseigneur Le Vert, en présence d'officiers de marines et du maire de Bordeaux également. Une célébration suivie d'une bénédiction des bateaux et des équipages n'avait pas eu lieu sur les quais depuis les années 50 à Bordeaux. Cette initiative est née après le synode en Gironde, dans la volonté de sortir l'Eglise de ses murs. James Vitrac est l'un des organisateurs de la messe du fleuve.

Pour Monseigneur Le vert, l'événement est un temps fort à souligner, en raison aussi de l'importance de la mission de la mer, mission difficile a-t-il rappelé, mais capitale pour soutenir les nombreux marins qui arrivent à Bordeaux.

RCF retransmettait cette célébration en direct, il est possible de la réécouter en podcast sur rcf.fr

