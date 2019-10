La "messe qui prend son temps" fête ses vingt ans

La MT, une messe qui dure plus longtemps

Là où parfois on aimerait que la messe ne s'éternise pas trop, le dimanche soir à l’église saint Ignace à Paris on l’allonge d’une bonne demi-heure pour y ajouter du temps d’écoute de la Parole, de prière personnelle et de partage en petits groupes. Comme l’idée a été lancée par la pastorale des jeunes des jésuites de Paris en 1999, la MT est très inspirée de la spiritualité ignacienne. Trois points de méditation sont proposés sur l’Evangile du jour, tout en laissant chacun libre de "sentir et de goûter les choses intérieurement", selon les mots de Saint Ignace. Objectif : que les jeunes s’exercent à la contemplation et au discernement.



La messe qui prend son temps attire les jeunes

A Paris, la messe qui prend son temps attire plus de 200 jeunes tous les dimanches soirs. Le coordinateur de la MT, Valerio Ciriello en témoigne : "dans un monde souvent frénétique, les jeunes ont ici le temps et l’espace pour rencontrer Dieu. Ici, on prend le temps pour Dieu et pour les autres, étant donné qu’il n’y a pas de véritable rencontre avec Dieu qui ne passe aussi par la rencontre avec ses frères et sœurs".



La MT une communauté de jeunes

Plusieurs équipes d’étudiants et de jeunes professionnels sont engagés dans différents pôles : musique, lecture, service. Ils le disent : "Ce que nous apprécions particulièrement dans ce lieu et avec cette "formule" de messe, c’est qu’après la rencontre avec Dieu que chacun vit personnellement, nous avons l’occasion de rencontrer d’autres jeunes et ainsi se sentir en communauté. Nous apprenons également à prier, à réfléchir sur notre engagement et à relire ces temps vécus à la manière de Saint Ignace."