La paix sans bombe : entretien avec le Père Alain Paillard

La bombe atomique ne peut plus être une arme de dissuasion, un traité signé par 122 pays l'interdit complètement… Quels nouveaux chemins sont à tracer dans les années qui viennent ? Pour en parler, le Père Claude Charvet reçoit le Père Alain Paillard, secrétaire en France de Justice et paix et spécialiste du désarmement nucléaire.