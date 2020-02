La paix sans la bombe ?

Peut-on imaginer un total désarmement nucléaire dans le monde ? La question a été posée à Hiroshima en novembre dernier par le Pape François. L'Institut Pey Berland à Bordeaux s'empare de la question en proposant depuis hier et aujourd'hui une cession avec le Père Alain Paillard, spécialiste du désarmement nucléaire. On en parle avec Flavie Léveque, responsable du pole philosophie et éthique à l'Institut Pey Berland.



Le pasteur évangélique des parlementaires, Thierry Le Gall, était en Gironde le we dernier, pour animer deux conférences sur la laïcité. Comment bien vivre la laïcité en France aujourd'hui était le thème de la rencontre grand public.